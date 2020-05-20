نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تجمعها بشقيقها ” أنس ” موجهة له رسالة تعبر عن حبها له وتقديره لما يفعله من أجلها .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” لولا وجودك في حياتي ما كان للأمان مكان في حياتي كلها على الإطلاق .. أنت الطيب الكريم الحنون الذي تتمناه إبنا لها كل أم .. وأخا شهما أمين تحلم فيه كل أخت ” .

وتابعت : ” أنت أخي الحبيب القريب .. وأنت أبي الذي قرر أن يكون أعز صديق .. معا دائما يا أجمل خال لأبنائي الذين يرونك أيضا كما أراك .. وأنا دائما صوتك وأنت الذي تحرك وتسيطر وتستوعب وتشجع لنبقى دائما أنت وأنا قدوة للنجاح وللعزيمة وللسمو ” .

وأضافت أصالة : ” أحبك وأفخر بك يا أجمل شباب العالم وأطيبهم يا أخي ” .