عادت الإعلامية المصرية أصالة كامل، المذيعة السابقة في قناة mbc3الفضائية، لتصدر الحديث من جديد بعد تداول صُور جديدة لها وُصفت بالجريئة.

واتجهت أصالة منذ لحظة خروجها من برنامج الأطفال الذي كان يُقدم عبر محطة MBC 3 بستايلها وشكلها إلى جهة أخرى تماماً مليئة بالجرأة والإغراء.

فقد نشرت أصالة كامل صُورة جديدة، عبر جسابها على انستغرام، أطلت فيها بتسريحة شعر قصيرة جداً أما عن ملابسها فقد ارتدت توب أسود جريء بفتحات جانبية مع بنطلون جينز.

الصُورة تم تداولها بشكل كبير ضمن تعليقات مختلفة ومقارنات مع إطلالاتها القديمة خلال تواجدها في برنامج الأطفال، وكان من بين التعليقات “كيف راح تكون نظرة الاطفال ليهم…. كأنهم بأفعالهم يصنعون جيلا بايديهم”.

وتابع آخر “ليش هيك الله يحسن خاتمتنا..متل الماسونية..تحلم بريحت..الجنه” وكان هنالك تعليق “سبحان اللي غيرها كانت من اجمل والطف البنات والحين قمة بالبشاعة”.

هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها أصالة حديث السوشال ميديا، فقد صرحت منذ مدة بأنها قامت بعملية تجميل لمنطقة الذقن “تكساس”، كما أنها نفخت شفاهها بالفيلر، ونفت أنها قامت بأي عملية تجميل لأنفها وأن سبب التغير فيه هو خسارتها لـ 15 كيلو غرام من وزنها دفعةً واحدة.

وجاء تصريح أصالة بعد التغير الملحوظ في وجهها ومهاجمة رواد السوشال ميديا لها لأنها ما تزال صغيرة في العمر وأنها جميلة من دون الحاجة لمثل هذه العمليات.