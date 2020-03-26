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أصالة : ” كنت كلي ملخبطة ومخربطة وما كنت مبسوطة وحالتي بالبلاء “

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية ” أصالة ” تكشف من خلاله عن الطريقة التي اتبعتها لتمضية مرحلة الحجر المنزلي الصحي بعد انتشار فيروس كورونا .

فظهرت أصالة في مقطع الفيديو من داخل منزلها بصوتها فقط وهي تستعرض ترتيبه وما قامت به خلال هذه الفترة وعلقت قائلة : ” عن جد بهالقعدة بالبيت ما بتصدقوا أديش عملت أشياء حلوة .. رتبت بيتي رتبت حالي كنت ملخبطة وحالي مو مرتب ومخربطة وحالتي بالبلاء ” .

وتابعت : ” كنت مو مبسوطة من كتير أشياء بعملها مو مبسوطة من تصرفاتي بوقت من الأوقات وما كان عندي وقت أظبط أوضاعي متل ما لازم .. كان بدا عن جد قعدة بالبيت وقعدة مع حالي وقعدت مع الحال قعدة طويلة ” .

وأضافت أصالة : ” الصراحة من قبل كنت أكيد مسحولة شو ما كانت الدنيا وشو ما كانت القرارات بدها تفكير أو بدا وقت ” .

 

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