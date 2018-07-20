أصالة لـ«عمرو سعد»: «ما أحلاك»

وجهت المطربة أصالة رسالة للفنان عمرو سعد، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، حيث علقت على منشور له بقولها: “ما أحلاك”، ليرد عليها النجم قائلًا: “أنتِ الأحلى يا صولا والجميع يشهد بكرمك وإنسانيتك”

يأتي ذلك بعد أن نشر عمرو سعد، صورة له برفقة الأم ماجي جبران، وهي تحمل أحد الأطفال، وعلق عليها: “ماما ماجي جبران، الست اللي زي الملاك دي وهبت نفسها للناس الغلابة في مكان، الناس كلها، مهما كانت الفروق بينهم لأنها مؤمنة إن ربنا خلق الإنسان من غير أي لافتة أو عنوان وإن كل الطرق اللي توصل لله صالحة طالما بتوصل للحق والخير”

المصدر: vetogate.com

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