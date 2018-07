أصالة لـ«عمرو سعد»: «ما أحلاك»

ماما ماجي جبران ….الست اللي زي الملاك دي وهبت نفسها للناس الغلابة في كل مكان ….الناس كلها مهما كانت الفروق بينهم لانها مؤمنه ان ربنا خلق الانسان من غير اَي يافطة أو عنوان وان كل الطرق اللي توصل لله صالحة طالما بتوصل للحق والخير الست دي ضحت عن طيب خاطر بكل شئ علشان الناس الغرب والقرب لانها متأكدة اننا كلنا من نفس واحدة … علشان كدة مش غريب انها تترشح لجائزة نوبل اكتر من مرة وهاتاخدها ان شاء الله بس الأهم من ده كله ….انها كانت جارتي في البيت القديم 💚

