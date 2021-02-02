هنأت الفنانة السورية أصالة، الفنانة الإماراتية أحلام بألبومها الجديد “فدوة عيونك”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: ” حقّاً مناضلة بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صورة ،أحترمُ ماتقدّمه لأنّها جريئة موهوبة ولاتتوانى عنّ إبهارنا دائماً بالجديد، هي الدّؤوبة المتجدّدة.. وإن إختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له ، إنّها أحلام”، بدورها ردت أحلام عليها بكلمات حب وتقدير، وكتبت في صفحتها الخاصة: “أصالة الحبيبه الغالية التي لايشابهها أحد فناً و شخصاً .. شكراً أسعدتيني برأيك وأنتي ايضاً دائما مختلفة متجددة نتشارك الجهد و النضال والسعي للنجاح وأبادلك الإحترام و الحب .. أصالة”.
يذكر أن الألبوم الخاص بأحلام يتضمن 24 أغنية باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك”.
هنأت الفنانة السورية أصالة، الفنانة الإماراتية أحلام بألبومها الجديد “فدوة عيونك”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: ” حقّاً مناضلة بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صورة ،أحترمُ ماتقدّمه لأنّها جريئة موهوبة ولاتتوانى عنّ إبهارنا دائماً بالجديد، هي الدّؤوبة المتجدّدة.. وإن إختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له ، إنّها أحلام”، بدورها ردت أحلام عليها بكلمات حب وتقدير، وكتبت في صفحتها الخاصة: “أصالة الحبيبه الغالية التي لايشابهها أحد فناً و شخصاً .. شكراً أسعدتيني برأيك وأنتي ايضاً دائما مختلفة متجددة نتشارك الجهد و النضال والسعي للنجاح وأبادلك الإحترام و الحب .. أصالة”.