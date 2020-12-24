عبرت الفنانة السورية اصالة عن صدمتها من الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امس والتي ترصد اول ظهور لطليقها المخرج طارق العريان مع عارضة الازياء نيكول سعفان.
وقالت اصالة، عبر حسابها على انستغرام، تعليقا على الصورة “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر “.
وتابعت اصالة: ” ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب .. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري..”.
يذكر ان الصورة كانت قد نشرتها الفنانة المعتزلة ” نسرين إمام ” عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها مع طارق العريان ونيكون سعفان وعلقت عليها كاتبة: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.
لا اله الا الله اصاله هذه مجنونه وغير طبيعيه مهو الراجل طلقك ياحيزبون ومن حقه ان يتعرف او يتزوج من امراه اخرى انتي ليس من حقك ان تعلقي او يكون لك ردت فعل ماعلاقتكي انت تلاقي نشر هذه الصوره خصيص حتى يوصلك رساله علانا بأنك لا قيمه لكي عنده ولا تستوي حتى بصله عنده وانوا خلاص مافي فائده والمراسيل التي تبعثيها له حتى يعبرك تعب منها وقرفته اكثر منك وانه لا امل ان يرجع لك وهو ماصدق فك منك يا لزقه والله كثر خير هذا العريان انه استطاع ان يعيش معاكي مااعرف كم سنه وانتي مريضه نفسيه ومعقده وتصرفاتك كلها غير طبيعيه وشكلك وانتي تشحتي الرجوع للعريان يقرف وانتي بلا كرامه وذليله الله يقرفك روحي ياشيخه لمي نفسك واستحي على سنك
من البداية ذوقك في الرجال من سيء إلى أسوأ، سبحان الله نفسك لا تشتهي إلا رجال بدناء عندهم سمنة و كرش مدلدلة و مدلية !!
أجمل رجل مر بحياتك يا أصالة نصري هو الموديل الإسباني Roberto الذي صورت معه كليب أغنية يا مجنون مش أنا ليلى ! لكن يا خسارة كان مجرد موديل صور الأغنية و أخذ أجره و راح لحال سبيله ! أنا لو مكانك أقول له يا مجنون أنا هي ليلى و أبو ليلى و أم ليلى و أخت ليلى و طاسيلة ليلى و الخيمة لي ساكنة فيها ليلى !
3aryan falasteni bala asl,hutala
كما تدين تدان
طيب مئات الصور اللى كنتي تنشريهم مع زوجك العريان سابقا وانتى سعيدة وفرحانه ما كانوا من أقسى صور على نفسية زوجته الاولى.
ولا حلال عليكى وحرام عليها.
ماذا تقول أنت؟