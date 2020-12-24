عبرت الفنانة السورية اصالة عن صدمتها من الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امس والتي ترصد اول ظهور لطليقها المخرج طارق العريان مع عارضة الازياء نيكول سعفان.

وقالت اصالة، عبر حسابها على انستغرام، تعليقا على الصورة “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر “.

وتابعت اصالة: ” ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب .. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري..”.

يذكر ان الصورة كانت قد نشرتها الفنانة المعتزلة ” نسرين إمام ” عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها مع طارق العريان ونيكون سعفان وعلقت عليها كاتبة: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.