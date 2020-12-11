فاجأت ​شام الذهبي​ ابنة الفنانة السورية ​أصالة​ بنشرها صورة تجمعها بأمها ووالدها ​أيمن الذهبي​، وشقيقها خالد الذهبي وأخويها علي وآدم طارق العريان، وذلك على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد علّقت على الصورة بالقول: “الأسرة كل شيء”.



ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.



يذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا افتراضيا بقايدة المايسترو هاني فرحات، وقدمت أصالة خلال الحفل أيضاً مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها ومن بينها: بنت أكابر، جيتني مكسور، جابه سيرته، الفرق الكبير. وحرص عدد من أصدقاء أصالة على حضور كواليس الحفل، من بينهم سهم، رامي صبري، شقيقها أنس نصري، وخبير المكياج بسّام فتّوح.