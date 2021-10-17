حرص الفنان المصري أحمد السقا على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسه برفقة أسرته، وذلك لمشاركته في لحظة تكريمه خلال الحفل.

حيث حضر الفنان أحمد السقا برفقة عائلته المتمثله في : والدته السيدة “نادية” وزوجته الإعلامية المصرية “مها الصغير” وأبنائهما ياسين، وحمزة، ونادية، وذلك في ظهور نادر للأخيرة، حيث أنها لا تحب الظهور الإعلامي.

وقد كشفت الصور أن نادية السقا قد دخلت في مرحلة الشباب، وقد أصبحت أطول من والدها، وتألقت خلال الحفل بفستان أسود طويل، وأسدلت شعرها في تسريحة بسيطة.

كما حرصت السيدة نادية السروجي والدة الفنان أحمد السقا على حضور حفل التكريم مع ابنائه، وذلك في ظهور نادر لهم جميعًا.

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وكانت قد كرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة الفنان أحمد السقا، بجائزة نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي.

وقال أحمد السقا، في كلمته على المسرح في حفل افتتاح الجونة السينمائي: “عمـري ما وقفــت على مسرح وقلت كلمة طويلة ومكســوف جدًا وأنا واقف وعـــرقان جدًا وأسمحولي أشكر إدارة ومنظمي المهرجان على تشريفي بهذا التكريم”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أذكر قصة، وهي إننا كنا شلـــة أصحاب أتربوا مع بعض من زمان وكانوا يحلموا بالشاشة الكبيرة وليس مقاعد المتفرجين والحلم كان أقرب للخيـــال وأقصى طموح أن يعمل مشهد أو مشهدين في مسلسل أو فيلم خاصة إن السينما بعد النكــسة كان فيه تضييــــق خانـــق لصناعة السينما إلى أواخر التسعيــــنات”.

وتابع: “جاء بعدها فيلم (إسماعيلية رايح جاي، وصعيدي في الجامعة الأمريكية) حصل طفــــرة على مستوى الإمكانيات والقدرات ودور العرض وأصبحت الإيــــرادات تقاس بالملايين، والموضوع اختلف تمامًا وكنت من المحظــوظين لظهوري وسط كوكبة من زملائي أن أكون جزء من هؤلاء النجوم”.

أهدى الفنان أحمد السقا، تكريمه بجائزة نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي، للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: “أهدي التكريم للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز نجمين حبًا بعضهما وعاشا مع بعض وتألقوا معًا ورحلـــوا معًا”.

وأضاف الإهداء الثاني: “اهديه لرجل صعيدي أنجب 3 رجال علمهم إزاي يبنوا وإزاي يعلموا وازاي يعلموا رجالة أنسي ساويرس، ربنا يقدس روحـــه”.

وتابع: “الإهداء الثالث أهديه لأبويا صلاح السقا، الذي علمني أن السيرة أطول من العمر وأبويا قبل وفـــــاته بساعات قليــــلة طلب رؤيتي في المستشــــفى وقالي أنت بيسموك نجم ليه فأنا رديــــت عليه بكلام مرســـل وقلتله علشان النجم فوق في السما بيلمع وإحنا مشهورين، قالي خد كل حاجة من النجم إلا البعـــــد خلي الناس تمد إيديها تطولك”.

أما الإهداء الرابع فكان من نصيـــب زوجته وأم أولاده والتي وصفها بأنها ساندته كثيرًا ووقفت إلى جـــانبه، والإهداء الأخير كان من نصيــب والدته نادية السروجي، ووصفها بأنها سيدة قـــوية استطاعت أن تبنـــي بيتًا سويًا، كما أهدى تكريمه لكل زملائه وزميلاته الذين تعامل معهم.

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