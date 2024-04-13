حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الـ إنستجرام، بصور جديدة لها بمناسبة عيد الفطر.

لفتت غادة عبد الرازق الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة ونصف كم واتسم باللون البيج المزين بالورد.

غادة عبد الرازق بإطلالة العيد

تزينت غادة عبد الرازق ببعض الأكسسوارات اللسيطة للغاية، مما زاد من أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية والغير مبالغ فيها، وتفاعل الحمهور مع تلك الإطلالة وشبهها البعض بالإعلامية وفاء الكيلاني

غادة عادل في ضيافة لميس الحديدي

يستضيف برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أبطال مسلسل “صيد العقارب”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويحل كل من الفنانة غادة عبد الرازق والفنان محمد علاء والفنان أحمد ماهر والفنانة سيمون والفنان أحمد ماجد والفنان محمد علي رزق والكاتب باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، ضيوفًا على البرنامج في حديث خاص عن المسلسل وكواليس العمل الرمضاني.

ويتحدث الضيوف عن أدوارهم وأبرز كواليس “صيد العقارب”، وأهم التحديات التي واجهتهم خلال تصوير المسلسل، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مسلسل “صيد العقارب”

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار درامي، ويشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، وأحمد ماجد، ومحمود عبد المغني، وأحمد شامي، ومي القاضي، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »