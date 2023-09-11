كشف أحمد رزق، عن سر خسارة وزنه بشكل ملحوظ، وعن الطريقة التي اتباعها لتحقيق ذلك، كما تحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

أحمد رزق وفقدانه الوزن

وقال أحمد رزق، في تصريحات تلفزيونية عن سر خسارة وزنه: “خسرت وزني من أجل الحفاظ على صحتي، حيث التزمت بنظام غذائي لمدة 3 سنوات، والبعض استقبل هذا الأمر بالإعجاب والبعض الآخر لم ينل إعجابه”.

وعن أعماله الفنية الجديدة، قال: تعاقدت على بطولة فيلم جديد، وأواصل التحضير له في الفترة الحالية، على أن أبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “كما أنتظر عرض مسلسل حرب الجبالي قريبًا على قنوات mbc، وأجسد خلال المسلسل شخصية حرب الذي يعيش في منطقة شعبية، والعمل يحتوي على مشاعر حب وبعض الكوميديا والأكشن.