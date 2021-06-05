فوجئ الفنان ال​لبنان​ي ​راغب علامة​ بإحتفال مبكر بعيد ميلاده، الذي يصادف يوم 7 حزيران/يونيو، نظمته له مجموعة من الأصدقاء على متن يخت، من دون علمه.

ونشر راغب فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقد بان عليه الإستغراب، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: “مفاجأة عيد ميلاد مبكرا.. شكر خاص لك أخي العزيز باسل لتنسيق هذا اليوم الرائع الذي قضى بشكل جيد، أنت تتركنا دائمًا ممتنين بضيافتك المؤثرة وكرمك”.





