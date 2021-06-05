فوجئ الفنان اللبناني راغب علامة بإحتفال مبكر بعيد ميلاده، الذي يصادف يوم 7 حزيران/يونيو، نظمته له مجموعة من الأصدقاء على متن يخت، من دون علمه.
ونشر راغب فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقد بان عليه الإستغراب، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: “مفاجأة عيد ميلاد مبكرا.. شكر خاص لك أخي العزيز باسل لتنسيق هذا اليوم الرائع الذي قضى بشكل جيد، أنت تتركنا دائمًا ممتنين بضيافتك المؤثرة وكرمك”.
فوجئ الفنان اللبناني راغب علامة بإحتفال مبكر بعيد ميلاده، الذي يصادف يوم 7 حزيران/يونيو، نظمته له مجموعة من الأصدقاء على متن يخت، من دون علمه.