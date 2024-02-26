خلال الساعات الماضية شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة جمعتها بالفنانة أصالة، وكانت أصالة ترتدي لوك كاجول بسيط جعلها في غاية الأناقة.

إطلالة أصالة

تفاعل الجمهور مع صورة الثنائي وأشادوا بجمال وأناقة أصالة، وأكد البعض أنها تبدو في هذه الصورة بعمر أصغر من مي عمر.

كشفت مي عمر أن سر اللقاء هو أن أصالة ستغني تتر مسلسلها الرمضاني، تقدم أصالة أغنيتين الأولى بعنوان الجوكر، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كنا تقدم أغنية التتر بعنوان ” الحظ” من كلمات محمد عبد المنعم، والحان مدين، وتوزيع اماديو.

نعمة الأفوكاتو

“نعمة الأفوكاتو” بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama – مها سليم.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” مكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة Shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان خاصة بعد طرح البرومو والذى كان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

تقدم مى عمر في “نعمة الأفوكاتو” دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماه الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

«سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد تتصدر التريند

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية «سبب فرحتي» الذي تجمع الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

أغنية «سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.أغنية سبب فرحتي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة، يوم الفترة الماضية حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب وغنا لأول مرة دويتو سبب فرحتي.

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