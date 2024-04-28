شاركت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم بالإحتفال الّذي أقامته “لويڤي” في دبي بمناسبة إطلاق مجموعتها الصيفية السنوية “باولاز إيبيزا 2024”.

واختارت نادين إطلالة مميزة من أزياء العلامة الفرنسية حيث أطلت بستايل صيفي ناعم مؤلف من “توب” وتنورة قصيرة.

نادين نسيب نجيم بحذاء غريب

ولفت الانتباه الحذاء الذي اختارته للمناسبة وهو كناية عن قبقاب من الماركة الفرنسية نفسها تردد ان سعره ألف دولار.

في سياقٍ متصل، تداول محبّو نادين نسيب نجيم صوراً جديدةً لنجمتهم المُفضّلة برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان، وبدا الانسجام كبيراً بينهما.

وبدا ناريغ في إحدى الصور وهو يطبع قبلة رومانسية على خدّ خطيبته الممثلة نادين نجيم.

أحدث ظهور إعلامي لنادين نسيب نجيم

حلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج “عندي سؤال” تقديم محمد قيس ويعرض على قناة “المشهد”.

وتطرقت “نادين” خلال حوارها بالبرنامج للحديث عن علاقتها بنجوم الوسط الفني سواء اللبناني أو المصري، وعن التفاصيل الخاصة بأسرتها، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن العديد من الخبايا والأسرار لأول مرة.

وعن السبب وراء منع أطفالها من السفر قالت: “مع الأسف مقدرش أسافر مع أولادي، لأن والدهم مانعهم من السفر معايا، وأكيد مش خايف إني أخطفهم والسبب وراء منعهم من السفر معايا هو أن في حياتي شخص وقالي سيبيه وخدي اللي انتي عاوزاه، وهل غلط أني رجعت حبيت؟ ايه الغلط في اللي عملته وبحاول أفكر من وجهة نظره لكن مش لاقية إجابة وحاسة إن ده بيحصل لأني شفت حياتي”.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

يذكر أن نادين نسيب نجيم شاركت في رمضان 2024 بمسلسل “2024”.

مسلسل 2024 من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة “الصبّاح” وإخراج فيليب أسمر. وهو يتكون من 15 حلقة.

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