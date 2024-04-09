أطلت الفنانة المصرية منة شلبي في آخر ظهور لها بستايل عصري حمل توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

إطلالة منة شلبي

وارتدت شلبي فستانا طويلا باللون البيج الغامق اللماع مصنوعا من أقمشة الـ”جيرسيه” مع فتحة عالية وغطاء على الرأس، إلى جانب حزام متطابق يثبّت محيط الخصر وهو من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف شتاء 2024 – 2025

أطلت الفنانة المصرية منّة شلبي في آخر ظهور لها بستايل عصري حمل توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

وارتدت شلبي فستانا طويلا باللون البيج الغامق اللماع مصنوعا من أقمشة الـ”جيرسيه” مع فتحة عالية وغطاء على الرأس، إلى جانب حزام متطابق يثبّت محيط الخصر وهو من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف شتاء 2024 – 2025

منة شلبي توضح سبب غيابها عن دراما رمضان 2024

من ناحية أخرى، أوضحت الفنانة منة شلبي سبب غيابها عن دراما رمضان 2024 بعد مشاركتها للعامين الماضيين على التوالي.

وقالت في تصريحات بحسب مجلة «لها» إن سبب عدم مشاركتها للعام الحالي في موسم دراما رمضان هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية في الفترة الحالية.

وأكدت منة أنها ترغب في تكوين رصيد سينمائي كبير، يأتي ذلك في ظل تصويرها لثلاثة أفلام دفعة واحدة، وهي: «فرقة الموت» مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، و«سلطان الهوى» مع أحمد داوود وجيهان الشماشرجي، وفيلم ثالث ما زال قيد التحضير.

فيلم «فرقة الموت»

«فيلم فرقة الموت» بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

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