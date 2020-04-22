بالرغم من وفاة أسطورة البوب الأمريكي مايكل جاكسون في عام 2009 ومرور 11 عامًا علي رحيله، إلا أنه مازال يثير الجدل حوله وحول تفاصيل حياته التى يصرح بها المقربين له من حين لآخر، فبعد الأزمة الأخيرة التي أفتعلتها شبكة HBO، بفيلمها الوثائقي Neverland، عن حياة جاكسون الذي اتهمه بالتحرش بالأطفال، عاد من جديد ليتصدر إسمه عناوين الصحف العالمية بقصة جديده عن حياته العاطفية.

حيث فجر المطرب الأمريكي “كينيث براين” الشهير بـ Babyface، خلال بث مباشر شاركه مع المطرب “تيدي رايلي”، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، أكد فيه ان مايكل جاكسون قد طلب منه المساعدة في لقاء ومواعدة النجمة الأمريكية “هالى بيري” .

حيث قال براين انه استقبل مكالمة هاتفية من اسطورة البوب ليسأله قائلاً “هل تعرف من هي هالى بيري؟، فرد قائلاً “بالتأكيد اعرفها، فقال جاكسون “هل يمكنك أن تقدر معروف وتتصل بها لتخربها انني أريد مواعدتها؟، ومن ثم تواصلت مع الوكيل الشخصي للممثلة انذاك لتبليغها بالرسالة القادمة من اسطورة البوب.

ولكن بعد إنتشار الفيديو بشكل واسع علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، قام عشاق اسطورة البوب الأمريكى ورواد السوشيال ميديا بمطالبة هالي بيري بضرورة الإجابة والتعليق علي هذا الفيديو وما جاء فيه، وما إذا كانت قد قبلت طلب المواعدة من جاكسون أم لا.

Babyface and Teddy Riley are live on Instagram rn, and Babyface talked about that one time Michael wanted to take Halle Berry on a date pic.twitter.com/uomIeqGtuw — Julie | (@juliejksn) April 21, 2020

وعلى صعيد متصل، انتشر منذ عدة أيام، لقطة من بث مباشر”لايف” لأسطورة البوب الراحل، عبر حسابه الرسمى الموثق بموقع انستجرام، ووسط دهشة الملايين من رواد السوشيال ميديا والكثير من التعليقات الطريفة التى ربطت بين هذا البث وبين عام 2020 ومايحدث فيه من تقلبات وأحداث غريبة .

ولكن بالبحث عن أصل هذا الفيديو تبين أنه لم يتواجد عبر حسابه الشخصي، الذي يحتوي على ٤ مليون و٣٠٠ ألف متابع فقط؛ و هذا البث المباشر تم مشاهدته من قبل ٥ ملايين شخص وقت بثه وهو ما لا يمتلك جاكسون عبر حسابه الشخصي مما يثبت عدم حقيقتة. بالإضافة إلى عدم ذكر أى من وسائل الأعلام العالمية له ، وربما كان الفيديو لشبية مايكل جاكسون الذي ظهر يتحدث إلي الجمهور ويوضح قوة التشابة و براعة المكياج التى جعلته نسخة طبق الأصل من أسطورة البوب الراحل .