من منا لا يعلم الكثير عن سندريلا الشاشة العربية الفنانة الراحلة سعاد حسني التى تُعد واحدة أشهر وأجمل نجمات الزمن الجميل، وأعمالها الفنّيه تُعد من أهم علامات السينما المصرية، ولكن هناك أسرار في حياة سعاد حسني يجهلها الكثيرين، منها السبب وراء عدم إنجابها رغم زواجها عدة مرات، وهذا مانكشفه في السطور التالية.

تزوجت سعاد حسنى خلال حياتها خمس مرات، أوّل زواج لها، كان عرفيًا غير مثبت وغير مؤكد تمامًا ولكن تكاثرت الأقاويل حوله، حتى أنه هناك عقد زواج منتشر للسندريلا سعاد حسني من العندليب عبد الحليم حافظ، هذا الخبر الذي أثاره بعض من عائلتها والمقربين منها.

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وبعد انفصالها عن عبد الحليم بعام تزوجت سعاد حسنى من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث تطلّقا في عام 1968، ثم اقترنت بـ علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981، ثم في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد

أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته. وعلى الرغم من كثرة زيجاتها، إلا أنّها لم تلبس ثوب الزفاف في أي منّها أبدًا، ولم تنجب أي ابن أو بنت لها

وقد ردت أختها «جانجاه» على إدعاء المخرج اللبنانى شريف وحيد أن سعاد حسني كانت تعاني من مرض في الرحم يمنعها من الإنجاب، قائلة:” هذا الكلام من ضمن أكاذيبه، لأن الراحلة لم تكن مصابة بأي أمراض أو مشاكل تمنعها من الإنجاب، بدليل أنها حملت مرتين من زوجها المخرج علي بدرخان”.

وتابعت جانجاه :”فإحداهما كانت أثناء تصويرها فيلم شفيقة ومتولي، لكن الحمل لم يكمل الثلاثة أشهر بسبب تعرّضها الإجهاد الشديد نتيجة إصرارها على استكمال تصوير الفيلم، ورفضها أخذ فترة راحة، كون سعاد كانت تعشق فنها بجنون، وتضع نفسها تحت ضغوط كبيرة في سبيل العمل والفن، ومن أجله حُرمت من الإنجاب”.

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