ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة غريبة اليوم في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة تحت عنوان 60 سنة دراما.

إطلالة بوسي شلبي في مهرجان القاهرة للدراما

وظهرت بوسي شلبي بإطلالة غير متوقعة حيث ارتدت فستان باللون الأسود مع اكسسوارات متدلية من شعرها باللون الذهبي واختارت مكياج سموكي مع أحمد شفاة نيود.

وأثارت تلك الإطلالة الجدل على السوشيال ميديا خاصةً أن بوسي معرفة بإطلالاتها المميزة والتي تنفرد بها في كل مهرجان.

البعض أيد اختيارها لأن الإطلالة تعكس طبيعة حضارتنا المصرية والبعض الأخر اعترض على تنسيق الإطلالة وأوضح أنها كان يمكنها الأبقاء على اللمسات المصرية التاريخية التي أضافتها ولكن مع تنسيق بشكل أجمل.

ونشرت “بوسي” فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وظهرت في الفيديو الفنانة سوسن بدر والفنان رشوان توفيق، كما نشرت “بوسي” صورة تجمعها بالفنانة سوسن بدر.

مهرجان القاهرة للدراما

كما شهد المهرجان الكثير من الفعاليات والتجديدات المختلفة تماما عن الدورة الأولى مما جعله يحظى باهتمام بالغ من قبل الجميع .

ويضم المهرجان لجنة تحكيم من كبار المخرجين والفنانين أبرزهم الفنانة إلهام شاهين والفنان كريم عبد العزيز والمخرج جمال عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والكاتب عبد الرحيم كمال.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

ونضمن التجديدات التي عقدها المهرجان هذا العام هو استحداث جوائز باسم الجمهور وقد تطرق الدكتور أشرف ذكي للحديث عن سبب استحداث تلك الجائزة وأشار إلى أن الجمهور له نظرة مختلفة عن لجنة التحكيم وأن هناك أعمال تنجح جماهيريا.

وتضم جوائز مهرجان القاهرة للدراما جائزة أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تتر

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »