أغنية ” سقف ” لرامي جمال تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

طرحت شركة ” نجوم ريكوردز “عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” أحدث أغاني الفنان المصري ” رامي جمال ” والتي تحمل إسم ” سقف ” .

والتي شهد الفيديو كليب الخاص بها مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع .. فظهر من الفنانين كلا من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس .

بالإضافة إلى شيماء سيف ومحمد عبد الرحمن وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز .

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات والمصارع السابق كرم جابر .

بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت .

الأغنية هي إحدى أغاني ألبوم رامي جمال الجديد ” أنا لوحدي ” .. من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع الموزع الموسيقي توما .

وفور طرح الأغنية تم تداولها بكسل كبير وواسع على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أشاد بها رواد السوشيال ميديا بإنها تقدم الفرح والبهجة وتبعث الطاقة الإيجابية .