بعد عرض مسرحية ” بودي جارد ” على منصة ” شاهد vip ” مساء الخميس الماضي لأول مرة بعد مرور 21 عاما على عرضها على خشبة المسرح لاقت عدد من ردود الفعل السلبية والانتقادات من جانب المشاهدين .

حيث أعرب المتابعون عن صدمتهم بالعمل الذي حصل على نسبة مشاهدات عالية بعد الإعلان عن موعد عرضه لتشوق الجمهور لرؤية مسرحية جديدة للفنان ” عادل إمام ” مشيرين إلى أنه من أقل الأعمال التي قدمها الزعيم وأبدوا عدم إعجابهم به .

كما وجه آخرون اتهامات للمسرحية ب ” خدش الحياء ” لوجود بعض الشتائم والإيحاءات التي وصفوها بالإيحاءات الجنسية .

يذكر أن مسرحية بودي جارد شارك في بطولتها إلى جانب الفنان عادل إمام الفنانة رغدة والفنان الراحل عزت أبو عوف والفنان الراحل سعيد عبد الغني وغيرهم .. وتأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام .

وتدور أحداث المسرحية حول السجين ” أدهم ” الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال ” سعد ” المتهم بسرقة 700 مليون جنيه ليعمل بموجبها حارساً شخصياً لزوجة ” سعد ” تلك التي تقع في حب ” أدهم ” وبعد فترة يكتشف ” سعد ” خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال .