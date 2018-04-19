أقوى عشر مسلسلات سورية في رمضان 2018… تعرف عليها!

يشهد الموسم الرمضاني المقبل، عددًا كبيرًا من الأعمال السورية، بعدما اختفت فترة بسبب الأحداث السياسية وأعمال العنف التى تشهدها بعض المدن. شارك في بعضها نجوم ومؤلفون لبنانيون.

فيما يلي سرد لاهم المسلسلات السورية المرتقبة في رمضان 2018:

مسلسل روزنا

يروي المسلسل قصة إحدى العائلات فى حلب والتي تضطر إلى مغادرة المدينة، ينقل بالتفصيل معاناة النزوح الداخلية، نتيجة الأوضاع غير الآمنة، كما يرصد رد فعل العائلة في أثناء إعلان الجيش النظامي السوري السيطرة على مدينة حلب.

روزنا بطولة بسام كوسا، وجينا عيد، ونادين تحسين، بك وميلاد يوسف، ومن تأليف جورج عربجي، وإنتاج “المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني”.

المخرج عارف الطويل قال إن المسلسل هدية لأهالي حلب بمناسبة انتصار جيش النظام فيها ، وسيعرض على قنوات الإعلام السوري الرسمية، علماً أن مَشاهده صُورت في حلب ودمشق.

اختار المؤلف هذا الاسم، من الأغنية التراثية الشهيرة التي غناها صباح فخري والسيدة فيروز، كل على طريقته.

مسلسل وحدن

يتضمن سيناريو المسلسل تعرض إحدى القرى السورية لهجوم على يد بعض الجماعات المسلحة، فيقتلون عددًا كبيرًا من رجالها. بينما ينضم باقي الرجال إلى الجيش بهدف محاربة الإرهاب، تبقى النساء وحدهن في هذه القرية مع شيخ الجامع وقسيس الكنيسة.

المسلسل من تأليف ديانا كمال الدين، ويشارك في بطولته سحر فوزي، وسوسن ميخائيل، وتوليب حمودة، وراما عيسى، ورباب مرهج. وهو من إخراج نجدت أنزور، وإنتاج شركة سما الفن الدولية للإنتاج الفني.

وعنه قال المخرج إنه عمل فكري جريء يخاطب القيم الإنسانية لينهض بها قبل أن ينهض بالحجر.

مسلسل هوا أصفر

يروي المسلسل عددًا من المشكلات المشتركة التي يعانيها المجتمعان السوري واللبناني على حد سواء، بحكم الترابط بين الدولتين تاريخيًا وجغرافيًا ، يبتعد عن أجواء الحروب الراهنة ليقدم قصة درامية متشبعة المحاور؛ سلاح وعصابات وصالات قمار ونساء وحب.

العمل بطولة سلاف فواخرجي، ويوسف الخال، ويامن الحجلي، وحلا رجب، ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي. ويشهد عودة وائل شرف ليتخطى بدوره الجديد شخصية “العقيد معتز” في باب الحارة.

وشبّه كثيرون العمل بمسلسل “الهيبة”، الذي عُرض العام الماضي (2017)، الأمر الذي نفاه مؤلف العمل يامن الحجلي ، مؤكداً أنه بدأ بكتابة المسلسل قبل عرض مسلسل “الهيبة”.

مسلسل أولاد الشر

يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية ومنها المصالح المتبادلة بين الأشخاص، في إطار بوليسي بعيدا عن الحرب على سوريا ، و تدور أحداثه حول متابعة أحد الضباط عددا من الجرائم في سوريا، ويحاول الربط بينها كي يُكمل الحلقة المفقودة.

العمل من بطولة يزن السيد، ونادين سلامة، وعلي كريّم، وأندريه سكاف، وشكران مرتجى. وهو من تأليف علي خياط، وسيناريو وحوار ربا حمود، وإخراج طارق سواح.

اختار القائمون على العمل دمشق كي تكون مركزاً للأحداث، ولا يتطرق إلى الأزمة السورية.

مسلسل فوضى

المسلسل السوري ” فوضى ” للكاتبين حسن سامي يوسف والمخرج سمير حسين ومن المقرر عرضه في الموسم الدرامي المقبل في رمضان 2018.

مسلسل ” فوضى ” واقعي ومعاصر تدور أحداثه في بعض المناطق التي تحوّلت رويداً رويداً وبسبب الحرب لتصبح أقرب الى العشوائيات، ما انعكس على كل شخوص العمل.

مسلسل فوضى من بطولة مجموعة من النجوم هم فادي صبيح وسلوم حداد و ديمة قندلفت وعبد المنعم عمايري وسامر اسماعيل و نادين تحسين بيك و أيمن رضا و محمد قنوع و محمد خير الجراح .

مسلسل تانغو

يرصد المسلسل قصص حب بين 4 من راقصي التانجو ، حيث يرى كل منهم الحب بطريقته، وهو إنتاج سوري-لبناني مشترك.

قصة حب بين 4 من راقصي التانجو،

البطولة لكل من باسل خياط، ودانا مارديني، واللبنانيَّين باسم مغنية ودانييلا رحمة. وهو من إخراج رامي حنا وتأليف الكاتب إياد أبو الشامات، اللذين سبق لهما التعاون في مسلسل “غداً نلتقي” في 2015، والذي حاز إعجاب الكثير من الجمهور.

مسلسل رائحة روح

يعود الطابع الاجتماعي للدراما السورية من خلال مسلسل “رائحة الروح”، الذي يدور حول الفتاة “غادة” المتزوجة برجل له سلطة ونفوذ، لكنه جامد العاطفة والمشاعر. تبحث عن تلك العاطفة خارج إطار الزواج، وعندما تبدأ في الارتباط بمن يُضفي الروح لجسدها الخاوي، تنبذ زوجها، الذي يعلم بخيانتها فيقرر الانتقام

العمل من بطولة رشا إبراهيم، وغادة بشور، وبشار إسماعيل، وخالد القيش، وفراس إبراهيم ووائلشرفاللذين طال غيابهما. والمسلسل من تأليف أيهم عرسان وإخراج سهير سرميني.

مسلسل وهم

يتركز العمل على الخط الدرامي الخاص بهاجس الهجرة إلى الخارج الذي يسيطر على الشباب، وكيف يتم استغلالهم. تقع عدة جرائم، تتخللها قصة حب تنشأ بين المحللة النفسية التي تعمل في الأمن الجنائي، وأحد المحققين العاملين على الجرائم.

المسلسل بطولة صفاء سلطان، وأحمد الأحمد، وليليا الأطرش ورامز الأسود، ومن إخراج محمد وقاف.

مسلسل حدوتة حب

“حدوتة حب” مسلسل سوري لبناني مشترك يقدم 5 قصص درامية منفصلة، تتناول كل منها قضية من قضايا المرأة. وبعيداً عن الحب، يركز على معاناة المرأة خلال الإنجاب والتربية والعمل.

العمل من تأليف مجموعة من الكتاب السوريين واللبنانين منهم: رافي وهبي ومحمود حبال. ويتناوب على إخراج الخماسيات عدد من المخرجين منهم: وائل أبو شعر وفليب أسمر

إحدى القصص التي يتناولها المسلسل تحمل عنوان “المتوحد”، بطولة نادين الراسي، وجهاد الأندري، ونور صعب. يتناول قصة إحدى السيدات ومعانتها مع طفلها المصاب بالتوحد.

وهناك قصة “الشهر السابع”، التي تلعب بطولتها الفنانة سيرين عبد النور، وهي من تأليف وسيناريو وحوار رافي وهبي، ومن إخراج فيليب أسمر.

تلعب عبد النور دور طبيبة نفسية، وهو الدور الذي كُتب خصيصاً لها، حيث سبق أن أعلنت في فترة سابقة تغيُّبها عن دراما رمضان بسبب حملها، إلا أن الشركة المنتجة قامت بكتابة قصة تتناسب مع حملها.

مسلسل هارون الرشيد

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يستكمل الممثل قصي الخولي خوض تجربة المسلسلات التاريخية، ويظهر هذا العام عبر شخصية هارون الرشيد. وأعلن كاتب العمل عثمان جحا أنه سيكشف حقائق لم تُذكر سابقاً عن حياة هذا الخليفة العباسي.

يشارك الخولي البطولة كل من عابد فهد وميساء المغربي والسعودية أسيل عمران. وهو من إخراج عبد الباري أبو الخير.