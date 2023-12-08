انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة العامين، وكتب عليها أنها لفنانة سعودية شهيرة في مرحلة طفولتها.

وشارك الصورة عدد كبير من الجمهور، فهم لم يصدقوا أن هذه هي الفنانة التي ذكر اسمها أعلى الصورة، فهناك اختلاف في الملامح والشكل بسبب التقدم في العمر.

صورة نادرة من طفولة داليا مبارك

أنها الفنانة السعودية “داليا مبارك“، التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتهـا أن تحصد كم هائل جداً من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعــة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة داليا مبارك

من هي داليا مبارك؟

داليا مبارك البيشي هي مغنية سعوديّة الأصل والجنسية، اشتهرت الفنانة بصورة كبيرة بعدما دخلت عالم الشهرة في عام 2014، وذلك بعد ما قدّمت أول أعمالها الفنية وهي أغنية “قلبت الطاولة؛ واستطاعت الأغنية أن تتخطى حاجز المليون مُشاهدة، وتصل لحواليّ 9 ملايين مشاهدة عبر منصة يوتيوب، ويذكر أنّ الأغنية كانت من تلحين السيد فايز السعيد وهو من قدّم داليا لجمهور الوطن العربي، وأعطاها كل وسائل وأساليب الدعمّ لتحقق هذه الشهرة الكبيرة.

عمر داليا مبارك

تبلغّ داليا مبارك من العمر حواليّ 32 عامًا، فهي من مواليد مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية بتاريخ اليوم الـ 2 من شهر مارس لعام 1991 للميلاد، وتحمل الفنانة الجنسية السعوديةّ، وهي مُقيمة في الوقت الحاليّ مع زوجها في العاصمة دبي بالإمارات العربية المُتحدة.

زيجات داليا مبارك

تزوجت داليا مبارك مرتين، حيث يذكر أنّ المرة الأولىّ التي زوجت بها الفنانة داليا كانت من رجل قطري، إلا أنه لم يتم التصريح عنه بشكل مفصل، واكتفت الفنانة بالقول على أن زواجها منه حدّث عندّما كانت صغيرة بالسن، ولما تعطي نفسها التفكير والتروي الجديد لذلك وافقت على زواجها منها، ولكنها زواجها لم يستمر طويلًا وقع الطلاق بينهم.

ابناء داليا مبارك

للفنانة داليا مبارك ابنتان فقط من رجل الأعمال الأمريكي الهيم ستاركس، حيث أن زواجه منه أثمر عنه طفلتين الأولى في عام 2018 واسمها (ليلي سمر) وأنجبتها بالولايات المتحدة الأمريكية، أمّا عن الطفلة الثانية، فأنجبتها بالمملكة العربية السعودية خلال العام 2021 واسمها (جاز).

داليا مبارك تطرح أغنيتها الجديدة

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “الصدفة” من ألبومها الجديد “11.11”، بالتعاون مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط، من تأليف الملحن الموهوب علي صابر، وهو شخصية فنية معروفة في صناعة الموسيقى، وأسهم في ظهور الأغنية السابقة لداليا “تشتاق روحي”.

داليا، المعروفة بصوتها القوي وكلماتها الملهمة وألحانها العاطفية، تمكّنت خلال السنوات الماضية من إضفاء روح جديدة للموسيقى التي تقدّمها، مما جعلها واحدة من أبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج حاليًا، وكانت داليا قد احتفلت مؤخرًا بإصدار ألبومها 11:11 في الرياض، بحضور عدد من النقّاد الموسيقيين والعاملين في المجال، الذين أشادوا بالتنوّع الإبداعي للألبوم الذي دمج أنماطًا موسيقية مختلفة، وأنيرت شاشات بوليفارد الرياض بصور داليا مبارك.

“الصدفة” التي خرجت للضوء في السادس من ديسمبر، هي أغنية عراقية تحمل العديد من الإيقاعات، تم إصدارها مع فيديو موسيقي مصوّر يعرض لأول مرة في اليوم نفسه على قناة داليا الرسمية على يوتيوب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتروي الأغنية الجديدة قصة لقاء غير متوقع واندفاع المشاعر الذي يرافق الموقف، وسحر الحب من النظرة الأولى.

هذا وتستمر موسيقى داليا في إلهام الكثيرين في الشرق الأوسط، هي المعروفة بأسلوبها الفريد بالجمع بين الإيقاعات التقليدية وتقنيات الإنتاج الحديثة، لتنفرد بتقديم نكهة جديدة للموسيقى الخليجية والعربية.

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