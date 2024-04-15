في وقت سابق، شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها بنشر صورة نادرة لوالدة الفنانة هيا الشعيبي، حيث ظهرت النجمة الكويتية مع والدتها في مرحلة الطفولة، لتثير الجدل.

وأظهرت الصورة والدة هيا الشعيبي عندما كانت شابة جميلة تحمل طفلتها التي لا يتجاوز عمرها عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فيما كانت الأم تتدثر بزي محتشم كانت هيا الطفلة تمتلك شعراً قصيراً ناعماً.

صورة نادرة من طفولة هيا الشعيبي مع والدتها

وعلقت مي العيدان على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الموثق على إنستجرام: “صورة نادرة لـ هيا الشعيبي مع والدتها في مرحلة الطفولة.. ما شاء الله أمها طول عمرها جميلة”.

وكانت هيا الشعيبي قد أساءت لأم مي العيدان قائلة ”زين إنها ماتت“، بالإضافة إلى معايرتها بعدم الإنجاب، ردا منها على انتقادات العيدان لها بسبب اصطحاب أبنائها معها بالتصوير، مما يسبب إزعاجا للحضور، حيث ردت أنها تصطحب أبناءها لأنها أم، لكن مي العيدان ليست أما لذلك لا تشعر بذلك.

صلح مي العيدان وهيا الشعيبي

هذا وكشفت الإعلامية مي العيدان عن الصلح مع هيا الشعيبي بعد خلاف دام 9 سنوات ونشرت صورة لهما على حسابها الشخصي على “إنستجرام“، معلنة تفاصيل الصلح وتدخل فجر السعيد لإنهاء الخصومة بينهما.

أكدت مي العيدان عودة العلاقات بينها وبين هيا الشعيبي بعد خلاف دام 9 سنوات، مشيدة بجهود فجر السعيد التي تدخلت لتسهيل الصلح وتوفير بيئة للتواصل والتسامح بينهما.

وأوضحت أن كلا منهما قد اعتذر للآخر عن التصريحات التي أدلى بها خلال السنوات الماضية، معبرة عن أمنيتها بالنجاح والسعادة للجميع، وتابعت: “عفى الله عما سلف لكل المتخاصمين بالصلح وبالنهاية كلنا عيال الكويت“.

نبذة عن هيا الشعيبي

ولدت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، أول يناير عام 1979، وتبلغ من العمر 43 عام، وهي متزوجه من الفنان هاني الطباخ، ولديها 4 أولاد هم «فهد، فاطمة، جمال، سكينة»، دخلت مجال الفن بدعم وتشجيع من والدتها، على الرغم من رفض والدها في بداية الأمر.

بدأت الفنانة هيا الشعيبي التمثيل، بينما كانت طفلة صغيرة، كبديلة عن الفنانة طيبة الفرج، في مسرحية الحرمنة، بعد اعتذارها عن دورها في المسرحية، ومن هنا اكتسبت شهره في أداء الأدوار الكوميدية، وتميزت بالطابع الفني الخاص بها.

زواج هيا الشعيبي

تزوجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مرتين الأولى، أنجبت منها أبنها الأكبر «فهد»، والثانية كانت عام 2010، من الممثل الكويتي هاني الطباخ وحاليا لديها اربعة أطفال.

برعت هيا الشعيبي في العديد من المسرحيات الفنية المتنوعة منها: « الخيران رايح جاي، هوامير، الأسهم، البيت بيتك، أبو سارة في العمارة»، كما نالت إعجاب الجمهور في عدد من البرامج منها : « فضائيات، قرقيعان، واي فاي»، إلى جانب البرنامج الذي أكتسب أعلى نسبة مشاهدة هو « طارق وهيومة».

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