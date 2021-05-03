انتشرت مؤخرًا أخبارًا تؤكد تعرض النجم الكبير سمير غانم لوعكة صحية شديدة ناتجة عن خلل بوظائف الكلي، وذلك تزامنًا مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التى أصيبت بفيروس كورونا المستجد، مما ادي إلي دخولهما المستشفى في حالة صحية خطيرة. وتفاعل مع هذا الخبر أعداد كبيرة من أصدقائهم الفنانين و محبيهم من الجمهور.

وفي هذا الوقت رصد عدد من المواقع الفنّية الإخبارية، تفاصيل عن قصة حب أشهر ثنائي في الوسط الفنى، حيث تزوج سمير لأول مرة من فتاة صومالية كانت معجبة به بشدة وتحضر جميع مسرحياته ورغم حب والدته الشديد لها انفصل سمير عن زوجته بعد عام واحد فقط من زواجهما بسبب أختلاف الطباع والثقافات والعادات بينهما.

ومنذ أكثر من 39 عامًا بدأت قصة حب جميلة ولكن تفاصيلها غريبة بعض الشئ بين النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث رأها لأول مرة عندما رشحها له صديقه جورج سيدهم لمشاركته في مسرحية «أهلًا يا دكتور» عام 1981.

وقد قالت دلال خلال حوارها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس أنها وقعت في غرام سمير بمجرد رؤيته مؤكدة أنه كان يفعل أشياء تجعل أي فتاة تقع في حبه بسهولة وكان يخرج معها بعد عرض المسرحية ويشتري لها فل ولكن بعد الزواج توقف عن هذه العادة وكان يقول لبائع الفل خلاص أتجوزنا.

بينما قال سمير غانم خلال لقائه في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة :«بصراحة هي اللي حبتني الأول وأنا ماكانش في بالي إني أتجوز»، حيث ظلت دلال تُحب سمير وتطلب منه الزواج رغم أن هناك عدد كبير من النجوم الكبار راهنوها أنها لن تستطيع الزواج منه لأنه مبيتجوزش وكان من بينهم جورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي ومحمود مرسي ومحمود المليجي وغيرهم.

ولكن دلال أصرت على الزواج من سمير وأستمرت قصة الحب بينهما 4 سنوات حتى وافق الكوميديان الكبير أتمام الزواج وقد فعلت دلال كل ذلك رغم أن سمير يكبرها بـ 23 عام كاملة ولكنها كانت وما زالت تحبه بجنون، وأنجبت دلال من سمير أبنتان هما دنيا زوجة الإعلامي الشهير رامي رضوان وأمل الشهيرة بـ إيمي زوجة النجم حسن الرداد والأثنتان أصبحتا الأن نجمتان شهيرتان.

وقد كشف الفنان سمير غانم سرًا خطيرًا خلال حواره في برنامج 100 سؤال مع المذيعة رغدة شلهوب عندما قال أنه قام بخيانة دلال عبد العزيز 6 مرات أثناء فترة الخطوبة لكنه لم يخونها ولا مرة بعد الزواج.

وعن تطورات الحالة الصحية للزوجين، فكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم تشهد تحسنًا، وما زال متواجدا بغرفة العناية المركزة، ولكن من المتوقع أن ينزل غرفة بعد تماثله للشفاء.

وأضاف المصدر أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة كما هي ولم تتدهور كما يشاع، وما زالت تتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم التنفس، حيث تعانى من ضيق تنفس.

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