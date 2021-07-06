نشر الفنان ” أكرم حسني ” تسجيلا صوتيا للفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” يعود تاريخه إلى عام 2019 عبر حسابه على إنستجرام تزامنا مع الذكرى الأولى على وفاتها .

وتحدثت الفنانة الراحلة في التسجيل الصوتي عن إشتياقها وإفتقادها للعمل مع أكرم حسني والفنان ” أحمد فهمي ” بعد التجربة التي جمعتهم في مسلسل ” ريح المدام ” .

فقالت : ” بجد بجد وحشتوني جدا جدا جدا .. نفسنا في مسلسل تاني زي ريح المدام .. الناس محتاجاه اوي انها تبتسم مش تضحك .. ياريت تفكروا في حاجة جديدة أحلى كمان من ريح المدام ” .

ورد أكرم حسني على رسالة رجاء الجداوي له قائلا : ” إنتي وحشتيني أكتر يا جوجو .. إنتي مش فاهمة أنا واحشني الشغل معاكي إزاي ” .

وكتب أكرم حسني في تعليقه على التسجيل الصوتي معربا عن إشتياقه للفنانة الراحلة : ” انتي وحشتينا أكتر ووحشنا ذوقك وشياكتك واهتمامك بكل اللي حواليكي .. ربنا يرحمك يا حبيبتي ” .