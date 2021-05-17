نشر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو طريف يجمعه بجدته، وهو يقول لها أن الفأرة مزّقت “تي شيرت” التي يرتديها، وترد عليه مستهجنة ما قامت به الفأرة.

ووجّه سعد في الفيديو حديثه لجدته، قائلاً: “ستي ليكي كيف أكلتلي الفارة تيابي ما خليت شي فيا”، لترد عليه جدته: “ليك من ورا كيف العمى بعيونها بعدا جديدة يا ضيعانا”.

يُذكر أن موقع “الفن” كان علم أن سعد يُحضّر لأغنية رومانسية جديدة، يتعاون فيها مع الملحن اللبناني صلاح الكردي، ومن المنتظر إصدارها في الفترة المقبلة.





