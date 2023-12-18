نشرت خبيرة التجميل، شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” عدد من الصور الجديدة لها كشفت من خلالها عن قرب موعد ولادتها، ظهرت فيها بعدة إطلالات مختلفة، وعلقت على الصور بسؤال لمتابعيها عن نوع الجنين قائلة: “يا ترى ولد ولا بنت أكيد صولا عرفتكم”.

شام الذهبي تستعرض آخر أيام حملها

وأطلتّ شام بفستان زهري Off Shoulder واسع من الحرير، تميز بالورود المنفوشة في منطقة الصدر مع تفصيل منساب من اليدين، قبل أن تظهر بالحرير أيضاً بفستان أزرق اللون وشفاف بعض الشيء، تميّز بحمالتين مطرزتين بالدانتيل.

ومن الناحية الجمالية، أسدلت شعرها في الإطلالة الزهرية، في حين اعتمدت الفرق النصفي مع الذيل الطويل إلى الخلف مع الفستان الأزرق.

أصالة تعلن عن موعد استقبال حفيدتها

وعلقت والدتها النجمة أصالة نصري على منشورها قائلة: “الله يحفظ روحي دنيتي عمري كلّه بنت الشام الشاميّة”.

يُذكر أن أصالة قد صرحت أثناء حفلها في دبي بأنها ستصبح جدة خلال أيام قليلة وأنها تستعد لاستقبال أول مولودة من ابنتها شام وطلبت من الحضور الدعاء لها.

أصالة تعلن عن استعدادها لاستقبال أول حفيدة لها 🥺❤️ pic.twitter.com/crhdprTyHf — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 15, 2023

وتلقت شام الذهبي الكثير من التهاني والتبريكات من قبل الحضور وعدد كبير أيضاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق أصالة على حمل ابنتها شام

يذكر انه في يونيو الماضي، علقت أصالة على أخبار حمل ابنتها قائلة: “لا أعرف إذا هي تريد أن تقول أنها حامل، خايفة يكون خطأ لأن هي لا تريد أن تقول وماذا سيحدث إذا قلت، أنا قرأت التعليقات التي تبارك لها”.

وأضافت: الكل شايف هي حاطة إيدها على بطونها وأنا كمان حاطة إيدي على بطونها لأني خايفة عليها.

وأكملت أصالة: الأمومة هبة من عند الله ليست كل والدة أم، هذا الشعور موجود بقوة عند شام وهي مارست الأمومة مع أخواتها علي وآدم، هي لها فضل كبير عليهما كانت لهما أم حقيقة ولم تقصر، هي لديها درجة كبيرة من العطاء.

شام الذهبي تعلن حملها بطريقة غير مباشرة

وكانت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، اعلنت منذ فترة، عن حملها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن ألمحت والدتها قبل أيام عن الأمر على هامش حفلها في الإمارات.

ووثقت “شام الذهبي” مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: “نحن الاثنين.. فقط حتى الآن”، في إشارة إلى انتظار طفلها ليصبحوا ثلاثة.

وكانت شام سبق وكشفت أن أمنيتها لعام 2023 أن تكون بصحة جيدة وترزق بطفل ويبدو أن هذه الأمنية تحققت.

زواج شام الذهبي

يُذكر أن شام الذهبي تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد هلال يوم 25 آذار (مارس) من العام الماضي 2022، حيث حضر حفل الزفاف العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير ومن أبرزهم الفنان تامر حسني وكنده علوش ووبسمه بوسيل ورضوي الشربيني.

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