أعلنت نجمة برنامج ” ستار أكاديمي ” الفنانة التونسية ” أماني السويسي ” عن حملها بطفلها الأول في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لسيدة ببطن منتفخ وبجانبها بعض الأدعية للجنين .. وكتبت أماني السويسي في تعليقها عليها : ” اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا حتى ترضى .. لك الحمد والشكر يا رب العالمين على نعمتك التي أنعمت بها عليا ” .

وتابعت : ” يا رب تممها على خير واحفظ لي جنيني ووصله سالمًا معافًا يا رب .. اللهم ارزق كل أم تحلم بالأمومة يا رب ” .

يذكر أن الفنانة أماني السويسي كانت قد احتفلت بزواجها في ديسمبر من عام 2019 ولم تكشف عن هوية زوجها واكتفت فقط بنشر صورا وهي مرتدية فستان الزفاف .