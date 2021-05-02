نعت الكاتبة والناشطة السعودية أماني العجلان والدها عبد الرحمن العجلان الذي توفي اليوم الاحد متأثرا بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

فقد كتبت العجلان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. توفي والدي وحبيبي ورفيق دربي عبدالرحمن بن محمد العجلان .. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وثبته عند السؤال.. اللهم اني استودعك والدي وحبيبي يامن لا تضيع عنده الودائع”.

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره..

توفي والدي وحبيبي ورفيق دربي عبدالرحمن بن محمد العجلان .. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وثبته عند السؤال.. اللهم اني استودعك والدي وحبيبي يامن لا تضيع عنده الودائع#عبدالرحمن_العجلان pic.twitter.com/N6fyLH2hgN — أماني العجلان (@AmaniAAJ) May 2, 2021

ثم كتبت في تغريدة اخرى “الغالي.. ابوي حبيب قلبي راح اللهم ابدله دارا خير من داره واهلا خير من اهله واجمعنا معه في الفردوس الاعلى يارب العالمين استودعتك ربي ياحبيبي استودعتك عند من لا تضيع عنده الودائع دعوة لوالدي #عبدالرحمن_العجلان بهذه الليالي الفضيلة ان الله يغفر له ويرحمه ويعف عنه ويثبته عند السؤال”.

الغالي.. ابوي حبيب قلبي راح

اللهم ابدله دارا خير من داره واهلا خير من اهله

واجمعنا معه في الفردوس الاعلى يارب العالمين

استودعتك ربي ياحبيبي

استودعتك عند من لا تضيع عنده الودائع

دعوة لوالدي #عبدالرحمن_العجلان بهذه الليالي الفضيلة ان الله يغفر له ويرحمه ويعف عنه ويثبته عند السؤال — أماني العجلان (@AmaniAAJ) May 2, 2021

وكانت أماني العجلان قد طلبت ذلك بساعات الدعاء لوالدها عبر تغريدة قالت فيها: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على والدي #عبدالرحمن_العجلان بالشفاء وألا تدع فيه جرحا ولا الما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل وشافي وعافي واعفي عنه وارحمه واشمله بعطفك ومغفرتك وتوله برحمتك يا أرحم الراحمين”.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على والدي #عبدالرحمن_العجلان بالشفاء وألا تدع فيه جرحا ولا الما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل وشافي وعافي واعفي عنه وارحمه واشمله بعطفك ومغفرتك وتوله برحمتك يا أرحم الراحمين pic.twitter.com/xJC0MnQ4Tb — أماني العجلان (@AmaniAAJ) May 1, 2021