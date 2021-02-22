وجهت الممثلة البحرينية ​أمل العنبري​ انتقادا لاذعا للممثل الكويتي ​نواف العلي​، بعد إعلانه إنفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ​هبة الدري​ بشكل رسمي.

وانتقدت أمل العنبري ما وصفه نواف بإخلاء مسؤوليته من تصريحات هبة، وعلّقت: “نصيحة أخت للرجل الي كان زوج واصبح طليق، أنت لست قديس لكي تتبرأ من زوجته بعد الطلاق، ولا يليق برجولتك أن تخلي نفسك من المسؤولية أمام العلن كي تكسب تعاطف الناس”.

وأضافت العنبري:”أنت تثير الشفقة وتجعل كل الناس يباركون لها وكل النساء يتمنين أن لا يبتليهن الله بنصف رجل مثلك”.

وتابعت: “تذكر دائماً أنك مليء بالعيوب وليس كونك رجل شرقي يجعلك الملاك الطاهر، السوشال ميديا كل مالها وتبين معادن الناس وحقيقتهم وتربيتهم..تذكر أنك الطليق وليس الزوج وامض بحياتك قدما بدل الندب على الحظ مثل الفاشلين”.

وفي نصيحة اخرى الى رجل لم تسمه، قالت أمل العنبري: “الى كل رجل وزوج يعتبر نفسه المسؤول عن عبادات زوجته.. أتمنى ان تستيقظ من غيبوتك فإن تحجبت او خلعته رب العالمين الوحيد الذي له الحق ان يحاسبها على سعادة القديس البريء حان وقت الصحوة الصحوة التي يجب من خلالها ان تلزم حدودك عزيزي اليائس البائس المثير للشفقة الذي تريد ان تهينها أمام الناس ولكنك لم تحسب حساب أصوات سوف تقف لك بالمرصاد!”.

وتابعت “انت مجرد رجل (ذكر) انسان ليس كلاملا مليء بالعيوب لست منصبا لكي تحاسبها على عباداتها وان تفضحها أيها المتسلق”.

وكان الفنان الكويتي نواف العلي قد أعلن انفصاله عن الفنانة المصرية هبة الدري، بعد زواج استمر 9 سنوات، وأكد أنه يعلن الخبر ليخلي مسؤوليته من أي تصرف قد يصدر عنها أو أي تصريحات تدلي بها.

ونشر الفنان الكويتي إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، عبر خاصية الستوريز على حسابه على إنستجرام، وردت الأخيرة عليه عبر تطبيق “سناب شات”، وقالت: “أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن”.