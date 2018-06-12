أمل العوضي تقاضي وزارة الإعلام الكويتية بعد إيقافها عن “لمسة فوز”

قالت الإعلامية الكويتية أمل العوضي إنها لن تصمت على الظلم الذي تعرضت له بعد إيقافها عن تقديم برنامج “لمسة فوز” على التلفزيون الكويتي دون أي سبب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء للحصول على حقها.

وكتبت أمل عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “القانون سوف يأخذ مجراه في موضوع إيقافي عن تقديم برنامج لمسة فوز مع التلفزيون الكويتي دون أي بيان واضح أو ذنب معلوم”.

وأضافت: “الدعوى ستكون بأسمي أنا أمل العوضي، مع العلم بأنها يجب أن تكون شخصية كما حدث في قرار إيقافي الذي يعتبر قرارًا فرديًا يتنافى مع لوائح الإعلام الكويتي.. لذا وجب التنويه”.

وتابعت: “للعلم، المذنب دائمًا لا يجرؤ على التصريح، وأنا جريئة بما فيه الكفاية وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي وصرحت وتساءلت عن سبب ايقافي.. ولم أجد إجابات حتى الآن”.

وأوضحت: “لذلك القانون هو الحل للإنصاف بين طرفين، وأنا الطرف الأول وأطالب بحقي الذي مسته قرارات فردية لا أعتقد أن لوزارة الإعلام صلة بها، ولكن لابد أن تكون الوزارة هي الواجهة، لأن بعض الأفراد يتسترون وراء أسوارها ويقررون ويفتون في مصائر البشر”.

وكانت حادثة طرد الإعلامية الكويتية أمل العوضي من برنامج المسابقات “لمسة فوز” الذي تقدمه عبر التلفزيون الكويتي، قد أثارت انتقادات لوزارة الإعلام والتلفزيون الكويتي، بسبب الطريقة التي تم إيقافها بها وعدم توضيح السبب بعد مضي 24 حلقة على البرنامج.

ومن جانبها نشرت العوضي مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات” أوضحت فيه أنه “تمت المطالبة بعدم ظهورها على الهواء قبل انتهاء حلقة برنامجها بدقيقتين، دون توضيح الأسباب، مع تأكيدها على التزامها بالمعايير التي يفرضها التلفزيون الكويتي من حيث الملابس والكلام”.