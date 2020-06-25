شاركت الفنانة والإعلامية الكويتية “أمل العوضي”متابعيها عبر حسابها الرسمي بالتطبيق الشهير “سناب شات” بصورة ظهرت فيها بإطلالة صيفية جديدة، وكعادتها أشعلت العوضي مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد نشر الصورة، حيث عادة ما تفاجئ الجمهور بشكلها المتجدد وبإطلالاتها المميزة .

حيث ظهرت العوضي بفستان أبيض قصير من قماش اللاسيه المطرز يدوياً بتخريمات ملفتة، وجاء تصميمه يصل لأعلى الفخذين ويحتضن الخصر ليكشف منحنيات جسمها بوضوح. وتداول النشطاء تلك الصورة بشكل مُكثف علي كافة مواقع التواصل الإجتماعي .

الفنانة والإعلامية الكويتية “أمل العوضي” في احدث ظهور لها

يُذكر أن الفنانة أمل العوضي، أثارت الجدل مؤخراً بعد تداول مقطع فيديو نُسب لها، وقيل أنها هي من تظهر به ،بعد أن خضعت للمزيد من عمليات التجميل، لكن هذا المقطع غير صحيح لأن أغلب عيادات التجميل كانت مغلقة مؤخراً بسبب حظر التجوال المُتبع للحد من انتشار كورونا، كما أن النجمة الكويتية أطلت في صور جديدة بنفس شكلها المعتاد، مما يعني أن صاحبة المقطع مجرد شبيهة لها. كما أن العوضي أعتادت نشر مقاطع فيديو لها من داخل عيادات التجميل قبل الخضوع لأي اجراء، كاشفة لمتابعيها عن تفاصيل الخطوة التي ترغب في القيام بها ثم تستعرض شكلها بعد الانتهاء من الأمر .