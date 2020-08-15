تناقل روّاد السوشال ميديا بشكل واسع مقطع فيديو جديد للفنانة والإعلامية الكويتية “أمل العوضي”، كانت قد نشرته عبر حسابها الرسمي على التطبيق الشهير “سناب شات”، حيث أطلّت العوضي بتغير كبير في شكل شعرها من خلال الاعتماد على قصة قصيرة ولون مختلف، حيث أعتمدت درجة “الأحمر البرغندي”، وتفاعل المتابعين مع هذا المقطع بشكلٍ كبير.

وتفاعل الجمهور مع نيولوك أمل العوضي ما بين معجب ومعترض، ليس فقط بسبب لون الشعر، بل كانت غالبية التعليقات حول المبالغة في عمليات التجميل، حيث أشار بعضهم أن العوضي باتت لا تشبه نفسها ولا بأي شكل من الأشكال، ومن أبرز التعليقات التي جاءت على اللوك الجديد للفنانة الكويتية: “أكثر وحدة شفتها مو مقتنعه بشكلها ..24 ساعة تغير وتحورف بعمرها”.

الإعلامية الكويتية “أمل العوضي” في أحدث ظهور

في سياقٍ متصل، أعلنت أمل العوضي منذ أشهر عن خضوعها لإجراء تجميلي جديد عبر رفع حاجبيها بحقن البوتوكس، حيث نصحها متابعوها بالتوقف عن عمليات التجميل لأن شكلها حقاً تغير عن بداياتها، إلى جانب أن ملامحها جميلة ولا داعي لإجراء هذه التعديلات على وجهها، يشار إلي أن غالباً ما تنشر العوضي مقاطع فيديو لها من داخل عيادة التجميل قبل الخضوع لأي إجراء، وتكشف لمتابعيها عن تفاصيل الخطوة التي ترغب في القيام بها ثم تستعرض شكلها بعد الانتهاء من الأمر.

وبالتعريف عن أمل العوضي، فيُذكر أنها فنانة وإعلامية كويتية بدأت العمل في المجال الإعلامي وهي بسن صغيرة، حيث شاركت لفترة بتقديم برنامج “تلفزيون الأطفال” والذي يقدم على تلفزيون الكويت، واختيرت بعدها لتقديم برنامج المسابقات الرمضاني “عينك عالوطن” على تلفزيون الكويت أيضًا مع المذيع بركات الوقيان وكانت وقتها بعمر سبعة عشر عاما، وكانت قد دخلت إلى المجال الفني كممثلة في عام 2006 وذلك عن طريق مشاركتها بمسلسل صاحبة الامتياز.

أما فيما يخص حياتها الشخصية بعد الإعلان فقد كانت الفنانة الكويتية قد قررت اعتزال الفن عام 2008 بعد إعلان زواجها من عبدالله العوضي من أجل التفرغ لأسرتها ودراستها، إلا أنها وبعد إنجابها لابنتها منيرة قررت العودة للعمل الإعلامي والفني.