أمل العوضي: لا أحبّ الرجل الجميل أبدًا.. وليس لدي مانع أن أتزوج من رجل فقير وأصرف عليه

تحدثت ال​إعلام​ية الكويتية ​أمل العوضي​ عن موصفات فارس أحلامها وذلك خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا.



وأشارت العوضي إلى أنه من أهم الصفات أن يكون شهماً، وأضافت:” لا أحبّ الرجل الجميل أبدًا.. وليس لدي مانع أن أتزوج من رجل فقير، وأصرف عليه، وذلك في حالة أن أكون أحبّه”.

أما من ناحيتها الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ التي كانت حاضرة في الحلقة أيضاً فوافقت العوضي على أنها لا تحب الرجل الجميل ولكنها أعلنتْ رفضها فكرة الزّواج من رجل فقير، موضّحة أنه سيقلّ في نظرها، إذا قامت هي بالصرف عليه.

المصدر: https://www.elfann.com