تصدّر مسلسل “على صفيح ساخن” شبكات التواصل الاجتماعي مجدداً، بمشهد لافت أدّته النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بشخصية “هند الحجار”.

ورصدت اللقطات دخول “هند” إلى صالون الحلاقة الذي تملكه، لتبدأ بالرقص احتفالاً بطلاقها رسمياً من “نسيم” (سيف سبيعي). وتألّقت بوشوشة في المشهد، إذ استطاعت على الرغم من إظهارها الفرح من خلال الرقص، أنّ تعكس الحزن والشعور بالانكسار داخلها.

وتمكّنت مشاهد كثيرة من “على صفيح ساخن” من أن تصبح “ترند” على الـ”سوشيال ميديا”، ومن أبرزها: صفعة “هلال الحجار” لشقيقته “هند”، ورقص “الطاعون” في ملهى ليلي مع “دارين”، وعقاب “الخفاش” بإنزاله في حفرة وجعل أطفال مكّب النفايات يتبوّلون عليه، قبل وصول شخصية “البريم” لمساعدتهم.

والمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج سيف سبيعي، وبطولة: باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن خليل وتسنيم باشا ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبدالفتاح مزين وبلال مارتيني وشادي الصفدي.