نشرت الفنانة اللبنانية ” أمل حجازي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها عن حكام بعض الدول الذين تخطت أعمارهم ال 80 عاما .

حيث وجهت سؤالا لهم عن سبب مخالفتهم لطبيعة الخالق مستشهدة بآية قرآنية .. كما دعتهم لمنح الفرصة للشباب .

فكتبت أمل حجازي قائلة : ” حكامنا الذين تخطّوا الثمانين من العمر لماذا تخالفون طبيعة الخالق الله قال وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ” .

وتابعت : ” يعني بيبلش الإنسان يضيّع ويخرّف .. خلّونا نجرب شباب عقلهم نظيف في كتير اشياء بالحياة تغيرت عن أيامكم وبيكفي إهانة لكبرتكن ” .