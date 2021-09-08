أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي موجة من الجدل بين متابعيها بعدما نشرت صورة عبر حسابها على انستغرام لكلبها الجديد ما دفع البعض لتذكيرها بأن تربية الكلب في المنزل تخالف التعاليم الاسلامية غير أنها ردت بأنها لا ترى أن الكلب “نجسا” أو أن تربيته في المنزل لا تسبب أية مشكلة.

وكتبت أمل حجازي عبر حسابها “بفيسبوك” أنه لو كان الكلب نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع كما ذكر لنا أن لا نأكل لحم الخنزير كونه مضرا بالصحة، وبالرغم من هذا الشيء فالخنزير أيضا ليس نجسا؛ فهو من مخلوقات الله، والله لا يخلق ما هو نجس، فقط لحمه ضار بصحة الإنسان كونه يحتوي على جرثومة ضارة.

وقالت حجازي إن الله قد ذكر الكلب في كتابه الكريم على أنه كان صديقا لأهل الكهف، وأنه أباح لنا الأكل مما يمسكه الكلب بفمه، مضيفةً أن اعتباره نجسا مخالف تماما للقرآن الكريم، وأنها ضد أي حديث يخالف القرآن.

وعلقت:”اما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف وذكر لنا ايضا أن نأكل مما أمسك (بفمه) فكيف له أن يكون نجسا !!هذا مخالف تماما للقرآن!! وأنا شخصيا ضد أي حديث يخالف كتاب الله، هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم.. المهم هذا صديقي الجديد”.

وانهالت تعليقات المتابعين على منشور حجازي وانتقد بعضهم كلامها، وأنها تقوم بإعطاء الفتاوى دون معرفة مسبقة، لترد بدورها معتبرةً أن كل ما ليس مذكورا في القرآن، وفي الوقت نفسه يخالف العقل لا يجب أن نقتنع به وكتبت:”أنا بفتي لنفسي ولا أتبع ما لا أقتنع به هكذا أرادنا الله أن لا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وخاطبنا بعقولنا وأن نتدبر القرآن !!إذا أردت أنت فقط أن تتبع وتلغي عقلك مثل الكثير من الناس فهذه مشكلتكم”.

وردت حجازي أيضا، على من اتهمها بأنها تخالف أحاديث الرسول، وتشكل دينا جديدا يتفق مع أفكارها، مستشهدا بآية من القرآن الكريم، قائلةً:”ومن قال لك يا فيلسوف إن الرسول قال هذا الحديث هل كنت معه”.

جدير بالذكر أن أمل حجازي قد قررت منذ سنوات ارتداء الحجاب، واعتزالها الفن التجاري عام 2017.