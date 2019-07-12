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أمل حجازي تثير الجدل بصورة مع د. علي منصور كيالي

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امل حجازي والدكتور علي منصور كيالي

امل حجازي والدكتور علي منصور كيالي

نشرت الفنانة اللبنانية امل حجازي صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع الدكتور علي منصور كيالي.

وقد اثنى متابعو امل حجازي على جمال اطلالتها فيما حذرها البعض من الدكتور علي منصور كيالي على انه شخص يدعي العلم.

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مع الصديق الدكتور علي منصور كيالي … #دبي #امل_حجازي #الدكتور_علي _منصور_كيالي #منك_نتعلم

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يذكر ان الدكتور علي منصور كيالي من الشخصيات المثيرة للجدل وفيما يرى البعض انه عالم يخدم الدين الا ان الكثيرين يرفضون أطروحاته باعتبار أنه يقحم علوم الفيزياء في الدين، وأن ما يقدمهُ لا يصل إلى مرتبة العلم، بل يعمل على تشويهه.

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