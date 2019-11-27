أمل حجازي تهاجم السلطة اللبنانية : ” انتو شو دينكم .. الله لا يردكن “

شنت الفنانة اللبنانية ” أمل حجازي ” هجوما حادا على السلطة اللبنانية عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” اعتراضا منها على عدم تحرك الجهات إزاء المطالب التي يطالب بها المتظاهرون خلال الفترة الماضية واستمرار التظاهرات التي تشهدها لبنان منذ فترة إلى الآن .

وأشارت أيضا إلى عدم تحرك السلطة في لبنان تجاه ما يعيشه الشعب سواء من الناحية الإقتصادية أو الأمنية خلال الفترة الأخيرة .

فكتبت أمل حجازي في تغريدتها : ” أنا بعد ما شايفة دولة مبنجة متل يلي عنا .. البلد عم ينهار اقتصاديا وأمنيا استحليت شي حدا منن يطلع يحكي شي كلمة تفيد شو هيدا ؟!! انتو شو ؟؟ شو دينكم ؟؟ ” .

وتابعت : ” يعني عم تتبعوا سياسة بطيخ يكسر بعضو ؟ واقتصاديا عم تقولوا للعالم جوعوا الله .. لا يردكن ” .