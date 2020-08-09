نشرت الفنانة اللبنانية ” أمل حجازي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هاجمت من خلالها فنانة لبنانية دون ذكر إسمها .

فكتبت قائلة : ” في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها ياللي راعي الدبح والتفجير بلبنان .. لاء يا ست ما نقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلا مش غنمة زعيم .. كتير وقحة ” .

وأثارت هذه التغريدة الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول هوية الفنانة التي تقصدها أمل حجازي .. وأشار بعض المتابعون في تعليقاتهم إلى إنها تقصد الفنانة اللبنانية ” إليسا ” .

فجاءت التعليقات مثل : ” بس قولي إليسا مشان الكل يفهمها ما تعملي تعبير مجازي احترقتي من نجاحها وما لقيتي كيف تصبي سمك سبتيه هلأ .. مسخرة عن جد ناس بدها لبنان يتضبط وهيدي تهاجم أختها اللبنانية ..ما توقعت قولها بيوم لحدا بس ” و ” إليسا ملكة الكون بعين كل حسود ” .