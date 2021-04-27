أثارت الممثلة السورية أمل عرفة موجة كبيرة من الجدل بعد مشاركتها بإعلان تجاري لأحد أنواع “الشيبس” وصفه كثيرون بأنه ملحمي ومبالغ فيه بشكل كبير.

وعلقت الفنانة السورية نسيمة ضاهر عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” على الإعلان والمشاركين به قائلة: “ما فهمت والله انه هالشبس كان بده هالاعلان الملحمي شو هاد جنان وقايم.. لو وزعتوا كياس الشيبس ع الولاد كانوا عملولكون احلى دعاية. إعلان تافه أقل ما يقال به من غير اعتذار من كل المشاركين ما بتستاهل القصة إلا إذا كان هالشبس مسمم وبده هالتصريفة الخرندعية”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق ضاهر، خاصة وأن الإعلان قد شكل صدمة كبيرة للجمهور السوري فور إطلاقه؛ لأنه ضم نخبة من الممثلين من بينهم أمل عرفة وعلاء قاسم وغسان العزب وجوان الخضر وصالح الحايك وناهد حلبي وآخرين.

وقال أحد المعلقين: “أنا أول ما شفت المقطع وهاللبس والجيوش والقتال وعياط #أمل_عرفة عم تقول هجوووووووم قلت اووووووه قادمون نحو #العالميّة وزبطت هيك قعدتي وتحمست كتير.. قام طلعت دعاية كيس شيبس البدايات دائمة خداعة”.

وقال معظم مشاهدي الإعلان أن أمل عرفة أهانت تاريخها الفني بهذا الإعلان، لا سيما أنها جاءت بإحدى اللقطات وكأنها تقدم مشهدا “حميميا”بحسب المعلقين، فقال أحدهم: “يا عيب الشوم، قامتك الفنية سمحتلك تعملي هيك مشاهد، منستحي يشوفوها ولادنا”.

يذكر انه كان قد ظهر ممثلون سوريون اخرون في اعلانات للشركة نفسها احدهم طليقها عبدالمنعم عمايري غير ان ظهور عرفة اثار سخرية الكثيرين.