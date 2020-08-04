أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، اليوم الثلاثاء، اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي تدوينة عبر حسابها على الفايسبوك، قالت أمل عرفة أن خمس أطباء أكدوا إصابتها بفيروس كورونا، او كوروناية بنت حلال حسب تعبيرها، وقالت إنها تتعامل مع الحالة وكأنها “إنفلونزا” عادية على الرغم من “الألم الكافر”.

وأكدت أمل عرفة أن الكمامة كانت رفيقتها في الأيام الماضية وكذلك الكحول والمعقمات والكلور، وأنها لم تخالط أحدا منذ فترة، وطلبت ألا يقلق أحد بشأن العدوى.

وأضافت: بعد أيام سأتعافى وأعاود متابعة التصوير، قائلة “استمتعوا.. كل عمري بقول الحياة مزحة، مرات بتكون بايخة”.

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