أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الاهتمام بتصريحات أدلت بها في وقت سابق وأتت فيها على ذكر طلاقها من مواطنها الفنان عبد المنعم عمايري.

وجاء هذا خلال لقاء أجراه معها ضمن حلقة من برنامج “حوار vip” الإعلامي يامن ديب عبر أثير إذاعة “سوريانا”.

وقالت إنها تزوجت من عمايري في العام 2003 وإنه تم إعلان طلاقهما في العام 2015. إلا أنها كشفت أن الطلاق الفعلي حدث في العام 2013 وأن الأمر بقي سراً بينها وبين طليقها وعدد من المقربين.

وأشارت إلى أن العامين اللذين سبقا إعلان الانفصال كانا صعبين جداً وأضافت: “أنا وعبد المنعم عشرة عمر وفرح الزواج والأولاد والحزن والخذلان وكل شيء”.

وتابعت: “كل منا قدم تنازلات على طريقته حتى وصلنا إلى الحد الذي لم نستطع عنده التنازل أكثر لأنه كان سيصبح مؤذياً”.

وتطرقت إلى فكرة الزواج مجدداً وردت على سؤال في هذا الشأن بالقول: “لم أغلق الباب لكنني لا أبحث عنه وإذا حصل بطريقة عفوية وحقيقية فليكن أما في حال لم يحصل فلن اقدم على صنع الظروف المناسبة له”. وذكرت أنها من مواليد العام 1970 معلنة أنها لا تخفي عمرها الحقيقي.