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أمل عرفة تنعي نفسها : ” إني لله وإني إليه راجعة “

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أثارت الفنانة السورية ” أمل عرفة ” جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تنعي فيها نفسها ويبدو عليها ملامح الحزن .

حيث كتبت في تعليقها على الصورة : ” لست لأحد .. إني لله وإني إليه راجعة .. حقيقة وما بتزعل بالعكس الأمان كلو عندو ” .

وتفاعل متابعي ومحبي أمل عرفة على الصورة وجاءت التعليقات التي تتمنى لها طول العمر ودوام الصحة .. فعلقت النجمة السورية ” جومانا مراد ” على ذلك قائلة : ” الله يطول بعمرك يا حبيبتي ويخليك لبناتك ولكل محبينك ” .

يذكر أن أمل عرفة كانت قد أعلنت منذ فترة عن اعتزالها للفن بعد الهجوم الذي تعرضت به بعد عرض مسلسل ” كونتاك ” والحلقة 23 تحديدا حيث تم اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني بفبركة مشاهد القصف .

كما قامت أيضا بإغلاق حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بسبب التعليقات الجارحة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة .

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لست لأحد… إني لله وإني إليه راجعة … حقيقة وما بتزعل .. بالعكس الأمان كلو عندو❤️

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