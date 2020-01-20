بعد فترة على بداية الحديث عن خطوبة الفنانة اللبنانية دانا حلبي والممثل السوري عبد المنعم عمايري، وبعد أيام على تأكيد الموضوع من قبل الطرفين، سادت أوساط المتابعين الكثير من الأسئلة عن ردّ فعل الفنانة السورية أمل عرفة كونها طليقة عمايري.
وبعد الكثير من الأخذ والردّ في الموضوع، جاء التعليق الأول لعرفة من خلال تعليق كتبه أحد المتابعين لها قائلاً:”أنا قررت خبرك خبر سيء طليقك صار زوج دانا”، لتردّ عليه بالقول:”الله يكتبلن كلّ الخير”.
يشار إلى أن زواج عرفة وعمايري إستمر 14 عاماً، ولديهما إبنتان هما سلمى ومريم.
أمل عرفة في أول تعليق على خطوبة عبد المنعم عمايري ودانا حلبي
بعد فترة على بداية الحديث عن خطوبة الفنانة اللبنانية دانا حلبي والممثل السوري عبد المنعم عمايري، وبعد أيام على تأكيد الموضوع من قبل الطرفين، سادت أوساط المتابعين الكثير من الأسئلة عن ردّ فعل الفنانة السورية أمل عرفة كونها طليقة عمايري.