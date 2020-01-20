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أمل عرفة في أول تعليق على خطوبة عبد المنعم عمايري ودانا حلبي

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أمل عرفة في أول تعليق على خطوبة عبد المنعم عمايري ودانا حلبي

بعد فترة على بداية الحديث عن خطوبة الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ والممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، وبعد أيام على تأكيد الموضوع من قبل الطرفين، سادت أوساط المتابعين الكثير من الأسئلة عن ردّ فعل الفنانة السورية ​أمل عرفة​ كونها طليقة عمايري.
وبعد الكثير من الأخذ والردّ في الموضوع، جاء التعليق الأول لعرفة من خلال تعليق كتبه أحد المتابعين لها قائلاً:”أنا قررت خبرك خبر سيء طليقك صار زوج دانا”، لتردّ عليه بالقول:”الله يكتبلن كلّ الخير”.
يشار إلى أن زواج عرفة وعمايري إستمر 14 عاماً، ولديهما إبنتان هما سلمى ومريم.

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