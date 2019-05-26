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أمل علم الدين تتحدى داعش وجورج كلوني خائف

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كشف النجم العالمي جورج كلوني عن خوفه الشديد على عائلته بعد تلقيه تهديدات من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاءت هذه التهديدات في أعقاب استلام زوجته المحامية البريطانية ” أمل علم الدين ” لقضية مرتبطة بالتنظيم .. الأمر الذي سبب لهم العديد من المشكلات الأمنية .

والقضية هي دعوى تحدثت فيها عن حالات العنف الجنسي ضد النساء من قبل تنظيم داعش في العراق وسوريا وقدمتها الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي مطالبة بمحاكمة المتهمين بالاغتصاب .

وفي تصريحات لكلوني قال إنهم اصبحوا يشعرون بالمشاكل والخوف بشكل يومي ولا يستطيعون الخروج والتحرك بحرية .

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