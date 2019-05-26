أمل علم الدين تتحدى داعش وجورج كلوني خائف

كشف النجم العالمي جورج كلوني عن خوفه الشديد على عائلته بعد تلقيه تهديدات من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاءت هذه التهديدات في أعقاب استلام زوجته المحامية البريطانية ” أمل علم الدين ” لقضية مرتبطة بالتنظيم .. الأمر الذي سبب لهم العديد من المشكلات الأمنية .

والقضية هي دعوى تحدثت فيها عن حالات العنف الجنسي ضد النساء من قبل تنظيم داعش في العراق وسوريا وقدمتها الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي مطالبة بمحاكمة المتهمين بالاغتصاب .

وفي تصريحات لكلوني قال إنهم اصبحوا يشعرون بالمشاكل والخوف بشكل يومي ولا يستطيعون الخروج والتحرك بحرية .