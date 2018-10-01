أمل علم الدين تنافس على جائزة نوبل للسلام.. فهل تحصدها؟

كشف موقع جائزة نوبل عن أسماء الـ 331 مرشحاً لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2018، منهم 216 شخصًا و115 منظمة ومن بينهم المحامية والناشطة في حقوق الانسان ​أمل علم الدين​ كلوني.

وتعد أمل من المحاميات الناجحات، خصوصاً انها حملت على عاتقها قضايا عديدة منها قضية رئيس المالديف السابق محمد نشيد، الذي حكم عليه بالسجن في بلده بعد إدانته بالإرهاب.

وسيتم اعلان اسم الذي سينال الجائزة في أوسلو في الخامس من شهر تشرين الاول/أكتوبر، وستُقدم الجائزة التي تبلغ قيمتها 1.4 مليون دولار في آخر السنة.

المصدر: elfann.com

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