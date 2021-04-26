أثارت الفنانة اليمنية/الاماراتية صدمة كبيرة لدى جمهورها بعد اعلانها برفع دعوى خلع ا ضد زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف علي.

الخبر الذي أعلنته بلقيس منذ ساعات وأكدت فيه أن دعوى الخلع موجودة في المحاكم الإماراتية أعاد للأذهان تصريح قديم لـ خبيرة التجميل المتحولة جنسياً هيفاء ماجيك والتي كانت منذ سنوات قد أبدت اعجابها بـ رجل الأعمال عبد اللطيف والذي كان خطيب بلقيس في تلك الفترة.

فقد سبق وأن أعلنت هيفاء ماجيك، سابقا وبشكل علني، بأنها تتمنى ان تجعل ​بلقيس​ تنفصل عن زوجها السعودي ​سلطان بن عبد اللطيف​، لأنه يعجبها كثيراً كما صرحت في إحدى المقابلات أنها لا تواعد سوى الرجال، الذين يملكون نفوذاً وأموالاً، ولا تنفي أنها كانت قد واعدت رجالاً متزوجين في السابق، ولم يكن أي واحد فيهم يستحي من وجودها معه، حسب تعبيرها.

وكانت بلقيس قد قالت ورداً على سؤال من صبحي عطري، مذيع برنامج ترندينغ الذي يعرض على شاشة MBC4، عن سبب غياب زوجها هذه الفترة عن حياتها قالت “أنا أنسئل هذا السؤال كل يوم وأنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع”.

ورفضت بلقيس الكشف عن سبب خلافاتهما بالقول “بيننا أجمل هدية في العالم اسمها (تركي) ولا يمكن أن أخوض أكثر في الموضوع وربنا يسهل ويوفق”.

وكانت بلقيس قد احتفلت بزفافها على سلطان بحفل ضخم في ديسمبر عام 2016 ورزقت منه بابنها الوحيد تركي في مايو 2018.