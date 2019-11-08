أمير سعودي يثير الجدل بقبلته لأصالة.. شاهدوا ما حصل!

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأمير السعودي ​عبد الرحمن بن مساعد​ وهو يقبل رأس الفنانة السورية ​أصالة نصري​ خلال مشاركتها في إحياء حفلة “ليلة سهم” في موسم الرياض الترفيهي.

هذا الفيديو أثار الجدل ما دفع الأمير عبد الرحمن بن مساعد وأصالة الى توضيح ما حصل. فكتب الامير : الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه

الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا..

أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019



أما أصالة ردت: سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي