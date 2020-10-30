كشف الفنان أمير شاهين سبّب تعرّضه لكسر في يده، وهو “زحلقة” بسيطة، وأشار الى أنه في خلال أسبوعين سيلتئم الكسر ويصبح قادراً على تحريك يده.

وكان أمير شاهين قد احتفل مطلع الشهر الجاري بزفافه على منة جاب الله شقيقة زوج المنتج أحمد عبدالعاطي، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كثيف لنجوم الفن، أبرزهم محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني، كما شهد الزفاف غياب “الزعيم” عادل إمام، وسمير غانم، وفيفي عبده، ودلال عبدالعزيز.

وقال أمير على هامش وجوده في الجونة لحضور مهرجانها السينمائي، إنه سعيد بمحبة الناس له، سواء كانوا من الوسط الفني أو خارجه، مشيراً إلى أنه لمس ذلك من الجميع، أما عن إلهام شاهين فقال إنها ليست شقيقته فحسب، بل هي أمه الثانية، مؤكداً أنه يعرف جيداً أنها أكثر الأشخاص سعادةً لفرحه.

وكان أمير قد قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرح الذي لمسه من كل المحيطين به، سواء الفنانون أو الجمهور.