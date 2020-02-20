أمير طعيمة عن حمو بيكا : ” مجرم وعار على البشرية قبل الفن “

نشر الشاعر الغنائي المصري ” أمير طعيمة ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علق من خلاله على الأزمة القائمة مؤخرا بين نقابة الموسيقيين وخاصة رئيسها الفنان ” هاني شاكر ” وبين مطربي المهرجانات على خافية قرار النقابة بمنعهم وإيقافهم عن الغناء .

حيث نشر أمير طعيمة منشورا متداولا على فيس بوك يضم بعض الأغاني الخاصة بحمو بيكا مهاجما إياه ووصفه بإنه مجرما وعار على البشرية كما أكد على إنه يؤيد قرار منعه من الغناء .

فكتب طعيمة قائلا : ” البوست اللي أنا عامله +18 لأنه فيه حقارة أنا مش متخيلها .. مكنتش هقول رأيي في الهوجة بتاعة المهرجانات لأني شايف كل الآراء مكررة سواء اللي مع أو اللي ضد وشايف إني أستفيد بوقتي في حاجة أهم لحد ما شفت البوست المرفق ومش قادر معلقش ” .

وتابع : ” فكرة تعميم المنع على الجميع فيه ظلم للبعض اللي أخطائهم قليلة ياخذوا فرصة ونقومهم ولو غلطوا يبقى العقاب تدريجي خاصة اللي عندهم أصوات كويسة زي عمر كمال وشاكوش .. أما اللي زي الكائن ده ( حمو بيكا ) وكل من شارك في الأغاني دي فأنا مع المنع والإيقاف وكمان رفع دعاوى قضائية لأنه مجرم وعار على البشرية قبل الفن .

وأضاف أمير طعيمة : ” اللى هتقروه ده لا ليه صلة باختلاف أذواق ولا تنظير ولا حرام وحلال دى سفالة وقلة أدب .. آخر حاجة لو واحد مش دكتور وفاتح عيادة بيكسب منها لما بتوفقه عن العمل إنت مش بتقطع عيشه إنت بتصحح وضع خاطئ وبتحمى الناس من شره “.

وختم حديثه قائلا : ” اقرأوا القرف المرفق واللي هيدافع بليز يعمل لي هو بلوك ” .